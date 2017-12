21'000 Liebhaber am Wave-Gotik-Treffen

Geboten wurden etwa Szene-Konzerte mit Bands wie Blutengel oder Dark Funeral, aber auch Fledermausführungen des Naturschutzbundes über den Leipziger Südfriedhof. «Die Stimmung war sehr entspannt - so wie wir das von unseren Gästen gewohnt sind», sagte Festivalsprecher Cornelius Brach am Montag. Noch bis in den Dienstagmorgen hinein wird in Leipzig weitergefeiert. 2016 feiert das Festival seinen 25. Geburtstag.

(bert/sda)