Einbruch der Besucherzahlen beim Greenfield Festival

Das nach Veranstalterangaben grösste Rock- und Metalfestival der Schweiz verwandelte den Flugplatz Interlaken von Donnerstag bis Samstag zum elften Mal in den «Hotspot der lauten Gitarrenmusik».

Als Novum gab es dieses Jahr einen Mittelaltermarkt. Die Marktstände und Animationen wie Axtwerfen, Bogenschiessen und Rüstungsbauen seien beim Publikum auf helle Begeisterung gestossen. Auch die beiden Auftritte der Mittelalterbands Marama und Koenix hätten zu gefallen gewusst.

Nicht nur das Publikum, sondern auch die Künstler haben das Festival genossen, wie die Veranstalter mitteilten. «This is the most beautiful festival we have ever played», wird Björn Gelotte, Gitarrist der Band «In Flames» zitiert. Neben der Landschaftskulisse dürfte auch die Verköstigung zum Wohlbefinden der Musiker beigetragen haben: Starkoch Réne Schudel bekochte die Bands.

