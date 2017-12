Festival

Festi'neuch: Strassenkunst zur 16. Ausgabe

publiziert: Dienstag, 15. Mrz 2016 / 20:34 Uhr / aktualisiert: Dienstag, 15. Mrz 2016 / 21:13 Uhr

Neuenburg - Die Festi'neuch-Veranstalter haben erstmals eine Erweiterung ihres Konzertprogramms bekanntgegeben. An der 16. Ausgabe des Musikfestivals, das vom 9. bis 12. Juni in Neuenburg stattfindet, soll neben den Konzerten am Seeufer erstmals auch Strassenkunst zu sehen sein.