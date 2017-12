Heute startet das Verbier Festival sein ambitiöses Programm

Auch die rumänische Sopranistin Angela Gheorghiu, eine der bedeutendsten ihres Fachs, wird in Verbier auftreten. Und Bariton Thomas Quasthoff gibt sein Debüt als Dirigent. Er leitet Bachs Matthäus-Passion, die in der 20-jährigen Geschichte des Festivals dort noch nie präsentiert wurde. Quasthoff hatte seine Gesangskarriere 2012 aufgegeben und war seither als Rezitator und Kabarettist unterwegs.

Einer der Publikumsrenner der diesjährigen Ausgabe wird sicherlich Mozarts Requiem sein, am 21. Juli unter Leitung von Ton Koopman, der in Verbier sein Début gibt. Gleichentags in der Kirche tritt der legendäre Pianist Andras Schiff zu seinem ersten Solokonzert an und spielt Sonaten von Haydn, Beethoven, Mozart und Schubert.

Bis zum 2. August werden etwa 30'000 zahlende Zuschauer und 10'000 Besucher der Gratis-Veranstaltungen erwartet.

