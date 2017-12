Openair Frauenfeld 2016

Hip-Hop Spektakel auf der Allmend

publiziert: Dienstag, 26. Apr 2016 / 11:35 Uhr / aktualisiert: Dienstag, 26. Apr 2016 / 13:57 Uhr

The Bigger the Better - das grösste Hip-Hop Festival der Schweiz öffnet vom 7. bis 9.Juli 2016 zum 22. Mal seine Pforten. Hochkarätige Acts lassen das Hip-Hop Herz höher schlagen. Dieses Jahr startet das Frauenfelder mit einer vierten Bühne, der Startrampe, welche mit Reggae-Tönen für Entspannung sorgt.