JazzAscona zählte 50'000 Besucher in zehn Tagen

Festivalpräsident Guido Casparis führt den Erfolg auch auf die Konzentration auf New Orleans zurück. «Kein anderes Festival in Europa gewährt besseren Einblick als Ascona in das 'New Orleans Today', in einen musikalischen Mix voller Energie und Vitalität, der die gloriose musikalische Vergangenheit der Stadt nicht vergisst, und doch die vielen modernen Formen der Black Music zulässt», rühmt er in einer Mitteilung vom Sonntag.

Die mit den Behörden von New Orleans für drei Jahre geschlossene Vereinbarung zur Zusammenarbeit habe für eine starke Präsenz der Deltastadt am JazzAscona gesorgt - nicht nur musikalisch, sondern auch kulinarisch. Zum grossen Erfolg beigetragen habe insbesondere Dee Dee Bridgewater an der Seite von Irvin Mayfield mit dem New Orleans Jazz Orchestra.

(nir/sda)