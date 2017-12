Konzert abgesagt: Campino hat eine Stimmbandentzündung

«Wir bedauern das sehr, denn wir haben uns wahnsinnig darauf gefreut», schreiben Die Toten Hosen auf ihrer Facebook-Seite. «Wer uns kennt, weiss, dass eine solche Konzertabsage immer nur die allerletzte Option ist, es tut uns sehr leid für die Fans vor Ort.»

Wie die Veranstalter des Open Air Gampel auf ihrer Website schreiben, dauerte es nicht einmal 150 Minuten, um einen würdigen Ersatz zu finden. Auch Kraftklub gilt als eine der angesagtesten Rockbands Deutschlands.

Das Open Air Gampel wird bis am 23. August von zahlreichen weiteren grossen Namen beehrt. So stehen etwa The Prodigy, Everlast, Stress oder Deichkind auf dem Programm.

(jbo/sda)