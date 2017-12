Wer liebt sie nicht, die lauen Sommerabende in einer geselligen Runde mit einem Bier in der Hand und guter Musik? Dann sind Sie am Blues Rock in Widnau genau richtig. Gestartet 2014, findet es heuer zum dritten Mal im Rheinauenpark statt und es wird auch dieses Jahr bis zu 400 Zuschauer anziehen.Den Verein Projekt Blues Rock verbindet vor allem eins: die Freude zur Musik. Zusammengesetzt aus dem Verein Blauwacht, der Rheintaler Band Maze und Leuten aus deren Freundeskreis stecken sie viel Herzblut in ihr Projekt. Und das lohnt sich: Das Blues Rock hat sich einen Namen gemacht und kann sich mittlerweile über ein treues Stammpublikum freuen.Die Musikstile sind bunt gemischt, von Folk bis zu Rock. Die sackstarke Coverband Basement Barbeque sowie die junge, vielversprechende Band The Greenfield Story heizen unter anderem am diesjährigen Blues Rock ein.Das Projekt Blues Rock findet am 4. Juni 2016 im Rheinauenpark (Arena) im Widnauer Rheinvorland statt. Der Ticketvorverkauf startet diesen Freitag, 13. Mai, an der Raiffeisenbank Mittelrheintal.

(Krisztina Scherrer/news.ch)