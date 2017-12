Musikfestwochen warten mit Kultband aus Übersee auf

Mit im Gepäck hat die Band um Sänger Joey Burns ihr in diesen Tagen veröffentlichtes Album «Edge Of The Sun». Just einen Monat früher brachte der legendäre Blues-/Country-Barde Seasick Steve seine neue Scheibe «Sonic Soul Surfer» raus. Und der Neuigkeiten nicht genug - auch die dritte Band des Abends wartet mit taufrischen Blues-, R'n'B- und Swing-Songs auf: Kitty, Daisy & Lewis. Ein Band-Trio, das in dieser Kombination sicher einmalig zu erleben ist!

Die Mercury Prize-nominierten Villagers bereichern den Konzertabend mit Ben Howard. Mit dem neuen Album «Darling Arithmetic» sind sie aktuell auf Platz 1 der heimischen Charts in Irland geklettert. Auch sie gastieren mit einzigem deutschschweizer Festivalauftritt bei uns.

Nationale und lokale Perlen im Gratis-Spielplan

Im kostenlosen Programm zählen die jüngsten Ankündigungen sicher mitunter zu den Highlights. So etwa der einzige CH-Festivalauftritt des deutschen Allround-Entertainers Olli Schulz - der Typ, mit dem jederman am liebsten im Lift stecken bleiben würde. Eine der grossen Entdeckungen des Jahres 2015 ist Ibeyi: Die französisch-kubanischen Zwillinge agieren auf beeindruckende Weise zwischen World, Soul und Electronica.

Augustines, einst We Are Augustines, begeistern mit stimmgewaltigem, erdigem Folk-Rock und euphorischem Songwriting. Wenn man gleich von mehreren Musikzeitschriften als derzeit beste Live-Band geadelt wird, dann will das was heissen. Mit der gleichen Intensität kommen die Schotten The Twilight Sad daher. Ihr neues Album wurde in den Studios von Mogwai aufgenommen und schürft musikalisch im Sound der späten Siebziger und frühen Achtziger Post-Punk-Ära.

Last but not least: Bei unserem Bekenntnis zu 50% Schweizer Bands im Gesamtlineup dürfen natürlich auch die Lokalmatadoren nicht fehlen! Nebst dem altbekannten Meister der ironischen Lyrics, Fogel, sind zwei weitere einzigartige Shows zu erleben: Einmal die Herren von Ear, welche sich pünktlich zu ihrem eigenen und dem Musikfestwochen-Jubiläum noch einmal die Instrumente umschnallen; und dann die musikalische Wundertüte The Hungary Men. Unter diesem Namen rüsten sich einige Winterthurer Musiker für ein Tribute-Konzert für Admiral James T., nachdem dieser seinen Quasi-Rückzug aus der CH-Musikszene angekündigt hatte.

