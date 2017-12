Inmitten der Natur und mit Liebe zum Detail hält das SONNENTANZ Festival Einzug im Mettauertal (AG). Ob EDM, House, Electro, Drum and Bass oder Dubstep, auf insgesamt vier Bühnen ist wirklich für jeden Fan elektronischer Musik etwas dabei.



Mit Dimitri Vegas & Like Mike konnten die Superstars und Headliner des Tomorrowland Festivals verpflichtet werden. Die Liste der DJs wird mit Feder erweitert. Der Pariser lieferte mit seiner Single «Goodbye» einen potenziellen Sommerhit für das Jahr 2015.



Mit am Start sind auch die heiss gehandelten Kill The Noise und Liquid Soul, welche die Bässe sicherlich zum Wummern bringen. Ausserdem wurden unter anderem Len Faki und Watermät verpflichtet, der im Frühjahr 2014

mit «Bullit» einen genialen Hit ablieferte.



Die belgischen Bühnenbauer des Tomorrowlands kümmern sich wiederum um die einzigartige und überwältigende Gestaltung der Bühnen und des Geländes.

