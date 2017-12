Zürich Openair - los geht's mit Paolo Nutini

Das Areal? Gerade noch so im Radius des (fortgeschrittenen) Stadtvelofahrers, aufgezogen zwischen Flughafenautobahn und Geschäftshäusern. Das Catering? Einheitsbrei im Einheitsgewand. Aber die Musik - Extraklasse! Und darum geht's doch im Kern.Das dritte Zurich Openair klotzt abermals ein Programm hin (Paolo Nutini, Woodkid, Deadmou5, Manic Street Preachers, etc), das allen Unkenrufen und Wettervorhersagen zum Trotz die kollektive Ausgangsmeute nach Glattbrugg lockt.Der billige Rest feiert im Dörfli Gratis-Party mit ebenfalls viel toller Musik - wenn auch nicht ganz so hochkarätig wie beim Zürich Openair.

(jz/news.ch)