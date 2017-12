Zürich Openair zieht positive Bilanz

In diesem Jahr zählten die Veranstalter 45'000 Besucherinnen und Besucher auf dem Festivalgelände in Rümlang. Im vergangenen Jahr waren es mit 70'000 noch deutlich mehr. Für den Rückgang verantwortlich seien das weniger kommerzielle Programm in diesem Jahr und das unstete Wetter, teilten die Organisatoren am Sonntag mit.Dennoch seien es vier friedvolle und ausgelassene Tage mit tollen Konzerten bis spät in die Nacht gewesen. In diesem Jahr spielten unter anderem die Manic Street Preachers, Paolo Nutini, Fritz Kalkbrenner, Klangkarussell und Morcheeba.Ein positives Fazit zieht auch die Kantonspolizei Zürich. Der Grossanlass sei friedlich gewesen und habe reibungslos funktioniert. Zu einem kleineren Einsatz kam es gemäss einer Polizeimitteilung am Donnerstag gleich nach Beginn des Festivals, als zwei Rumänen verhaftet wurden.Die Männer hatten es offenbar auf die Wertsachen der Festivalbesucher abgesehen. Erste Abklärungen ergaben, dass die beiden auch ausserhalb des Openair-Geländes Diebstähle begingen.Das fünfte Zürich Openair findet Ende August 2015 statt.

(bert/sda)