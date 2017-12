Ein Muss im Sommer!

Zwei neue Headliner am Open Air Basel

publiziert: Mittwoch, 25. Mrz 2015 / 11:13 Uhr

Nach der Bekanntgabe von Little Dragon (SE) und SOHN (UK/AT) vom 11. März wurden nun zwei weitere Acts angekündigt: Die beiden Legenden The Notwist (DE) und die Mark Lanegan Band (US).