Schnelle Linderung bei Sonnenbrand: 7 Tipps

Probieren Sie es mit CBD-Öl: CBD-Öl wird als natürliches Heilmittel für Hautentzündungen und andere Beschwerden, einschliesslich Sonnenbrand, immer beliebter. Wenn Sie ein paar Tropfen CBD-Öl - beispielsweise von Justbob - direkt auf die betroffene Stelle auftragen, können Sie schnell die Vorteile von CBD-Öl spüren, da es den Schmerz lindert und die Rötung reduzieren kann, indem die Entzündung verringert wird.

Legen Sie kühle Kompressen auf oder nehmen Sie ein kühles Bad: Die erste Verteidigungslinie gegen Sonnenbrand besteht darin, die Haut mit kalten Umschlägen oder einem lauwarmen Bad zu kühlen. Dies hilft, Schmerzen und Schwellungen zu lindern und die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen. Achten Sie darauf, die betroffene Stelle nach dem Bad abzutupfen, nicht zu reiben, um weitere Reizungen zu vermeiden.

Verwenden Sie Aloe vera Gel: Aloe vera ist eines der besten Mittel der Natur gegen Sonnenbrand - es hilft, die gereizte Haut zu beruhigen, indem es ein kühlendes Gefühl vermittelt, und kann auch helfen, trockene Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen. Tragen Sie einfach eine grosszügige Menge Aloe-Vera-Gel auf die betroffene Stelle auf, um Juckreiz und Brennen zu lindern.

Nehmen Sie einen Entzündungshemmer: Wenn Ihr Sonnenbrand sehr schmerzhaft ist, können Sie ein nicht-steroidales Antirheumatikum wie Ibuprofen, Diclofenac oder Aspirin einnehmen, um die Entzündung und das Unwohlsein zu lindern. Lesen Sie die Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie ein Medikament einnehmen.

Tragen Sie Apfelessig auf: Apfelessig ist ein natürliches Adstringens, das hilft, Sonnenbrände zu lindern und Schmerzen und Schwellungen zu reduzieren. Mischen Sie einfach zwei Esslöffel Apfelessig mit einer Tasse kühlem Wasser und tragen Sie die Mischung mit einem Wattebausch oder einem Tuch auf die betroffene Stelle auf.

Verwenden Sie Calendula-Creme: Calendula ist ein Pflanzenextrakt, der für seine heilenden Eigenschaften bekannt ist - es kann helfen, die Schmerzen und die Rötung des Sonnenbrandes zu lindern und die gereizte Haut zu beruhigen. Tragen Sie alle paar Stunden eine dünne Schicht Calendula-Creme oder -Salbe auf die betroffene Stelle auf, um die Beschwerden zu lindern.

Befeuchten Sie die Haut regelmässig: Es ist wichtig, die verbrannte Stelle mit Feuchtigkeit zu versorgen, um den Heilungsprozess zu beschleunigen. Verwenden Sie nach dem Baden und im Laufe des Tages eine sanfte, milde Feuchtigkeitscreme wie Aloe vera Gel oder auch Kokosnussöl.

Das Wichtigste zum Schluss: Vorbeugen ist natürlich besser als Nachsorgen - tragen Sie immer Sonnenschutzmittel, wenn Sie nach draussen gehen - auch an bewölkten Tagen! So schützen Sie Ihre Haut vor schwereren Verbrennungen in der Zukunft. Achten Sie darauf, dass Sie alle zwei Stunden nachcremen, wenn Sie sich längere Zeit im Freien aufhalten.

Mit diesen einfachen und wirksamen Mitteln können Sie Ihren Sonnenbrand schnell lindern und sich wieder im Freien aufhalten. Denken Sie daran, dass Vorbeugung immer die beste Medizin ist - verwenden Sie also regelmässig Sonnenschutzmittel und achten Sie auf Ihre Haut im direkten Sonnenlicht!

