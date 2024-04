Spartipps 2022

11 sinnvolle Tipps zum Sparen

energieeffiziente Geräte nutzen

Gefrierschrank regelmässig abtauen

kein Stand-by nutzen

Energiesparlampen verwenden

keine unnötigen Festbeleuchtungen einschalten

Wichtige Rücklagen schaffen



Die Wohnverhältnisse ändern - hilft das?

Nicht selten leidet der bisherige Lebensstandard darunter, aber auch Sie schaffen es, die teuren Zeiten zu überstehen. Hilfreich sind immer Tipps, welche Sie hier unkompliziert erklärt vorfinden.Bevor Sie mit einem sparsameren Leben beginnen, ist es nötig zu wissen, was Sie bisher monatlich ausgeben. So stellen Sie fest, wie viel Geld Sie zur Verfügung haben und wie viel Sie tatsächlich ausgeben. Geben Sie mehr aus als Sie verdienen? Wenn ja, dann ist es schnellstens nötig, die finanzielle Notbremse zu ziehen. Wer sich überschuldet, kommt nur noch schwer aus dieser Situation wieder heraus. Was hilft, um finanziell besser gestellt zu sein?In einem Haushaltsbuch werden alle Ausgaben peinlich genau aufgeschrieben. So lässt sich leicht ermitteln, wofür Sie zu viel ausgeben.Wenn es nicht unbedingt sein muss, sollten Sie möglichst nur Schnäppchen kaufen und ihre Wünsche mehr diesen anpassen. Wer offen für Alternativen ist, spart viel. Handelt es sich um teure Anschaffungen, entscheiden Sie nicht zu spontan. Es lohnt sich ein paar Tage mit dem Kauf zu warten. Brauchen Sie diese Neuanschaffung auch wirklich?Zuerst das Wichtigste: Gehen Sie niemals hungrig zum Einkauf, da sonst mehr Waren wie geplant im Einkaufswagen landen. Planen Sie den Einkauf gut mit einer Einkaufsliste vor. Vergleichen Sie die wöchentlichen Angebote genau. Praktisch sind spezielle Apps, die Ihnen Angebote auflisten. Gewöhnen Sie sich an, weniger Vielfalt im Kühlschrank zu haben.Es lohnt sich für Sie, wenn Sie statt in einem Restaurant ein leckeres Essen in der heimischen Küche kochen. Online lassen sich Rezepte für viele günstige Gerichte finden. Es muss ja nicht immer Kaviar sein!Wie hoch sind Ihre Kosten beispielsweise für ein Sportstudio? Es gibt viele Sportarten, die den Gang in ein Studio für Gesundheit, Fitness und Wohlbefinden nicht mehr nötig machen. Nordic-Walking, Radfahren und Wandern sind kostenlos und bieten zugleich die herrliche Naturluft. Für Muskeln reichen häufig schon ein paar Hanteln.Einfach einmal online nach kostenfreien Freizeitaktivitäten suchen. Gerade mit Kindern sind Freizeitaktivitäten unerlässlich.Es lohnt immer, für manche Anschaffungen sich für gebrauchte Ware zu entscheiden. Lässt ein knappes Budget eine Neuanschaffung nicht zu, kann Gebrauchtes hilfreich sein. Die Preise stellen meistens nur einen Bruchteil von den Neupreisen dar. Wer kein Fan solcher Märkte ist, findet viele Plattformen im Internet. Hier können Sie dann leicht Schnäppchen finden.Im Gegenzug können Sie aber auch Dinge selbst verkaufen. Vieles liegt unachtsam daheim herum, aber wird nicht mehr benötigt. Durch einen Verkauf erhalten Sie eine kleine oder sogar grosse Finanzspritze.Wer wenig Geld hat, muss nicht automatisch auf einen erholsamen Urlaub verzichten. Für Eltern fällt es immer schwer, dem Nachwuchs keinen Urlaub zu ermöglichen. Billig kann ein Urlaub mit einem Zelt sein, welches Sie beispielsweise für wenig Geld gebraucht kaufen können. Vielleicht hat auch jemand aus Ihrem privaten Umfeld ein Zelt, Schlafsäcke und Gaskocher daheim vorrätig. Für schöne Erinnerungen muss nicht unbedingt das Feriendomizil ein Hotel sein. Es zählen die schönen Erinnerungen.Ideal ist es immer, wenn Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad alle Wege erledigen können. Je nach Wohnlage gelingt das nicht immer, sodass Sie auf einen fahrbaren Untersatz angewiesen sind. Wechseln Sie notfalls Ihr altes Auto gegen ein sparsameres. Dies spart Geld für Benzin, Versicherung und Steuer. Praktisch sind Fahrgemeinschaften. Eine gute Lösung gegen hohe Spritpreise sind natürlich die E-Autos, welche sich leider für Geringverdiener wegen den hohen Anschaffungskosten nicht immer realisieren lassen.Schauen Sie sich doch einmal genau an, wie hoch die Versicherungsbeiträge bei Ihnen sind. Oftmals lassen sich bei anderen Versicherungen deutlich niedrigere Beiträge erkennen. Vergleichen Sie aber genau, denn die Leistungen müssen dieselben für einen aussagekräftigen Vergleich sein.In Krisensituationen geraten viele Menschen schnell in eine Überschuldung. Kredite schaffen im Moment mehr finanziellen Spielraum. Problem ist das Zurückzahlen, denn so werden die monatlichen Belastungen nur noch höher. Wichtig ist immer, bestehende Kredite zuerst einmal zu tilgen.Vielleicht zahlen Sie hier schon seit Jahren zu viel an Beiträgen. Es lohnt sich immer, wenn Sie einmal einen Vergleich zwischen Ihren aktuellen Anbieter und der Konkurrenz anstellen. Sie könnten eventuell sehr überrascht sein, was sich hier an Geld ganz problemlos einsparen lässt.Strom sparen ist einfach, wenn Sie wissen wie. Die Energiekosten steigen so stark an, sodass Sie hier unbedingt sparsam sein müssen. Hier ein paar hilfreiche Tipps:Aktuell ist nur bedingt ein Wechsel zu einem neuen Anbieter empfehlenswert. Neukunden bekommen oftmals schlechtere Tarife wie Bestandskunden.Unvorhergesehenes lässt sich leider nie vermeiden. Eine Autoreparatur, eine kaputte Waschmaschine oder Nachzahlungen von den Nebenkosten, können schnell einmal für Verzweiflung sorgen. Genau aus diesen Gründen sorgen Rücklagen für mehr Sicherheit. Legen Sie einen fest bestimmten Betrag auf ein separates Sparkonto, sodass Sie für den Notfall noch liquide sind. Mit einem Notgroschen lässt es sich merklich ruhiger schlafen.Als letzter Ausweg kann es helfen, die Wohnung und den Wohnort zu wechseln. Mieten nehmen häufig einen Löwenanteil vom Nettoverdienst ein. Falls es Ihre Lebenssituation zulässt, lohnt es sich, einen Umzug in eine kleinere und billigere Wohnung in Erwägung zu ziehen. Bei einem Umzug hilft kompetent und schnell Alexander Keller . Haben Sie zu viel an Möbeln und möchten Sie diese noch nicht entsorgen, finden Sie bei box4you Lagerraum dafür.

